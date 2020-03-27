Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился своими впечатлениями от заболевания коронавирусом. Испанский специалист стал одним из первых известных людей в мире футбола, заразившийся вирусом.

— Мы живем в униальной ситуации, — цитирует официальный сайт «Арсенала» Артету. — Поэтому все мы пытаемся правильно реагировать на нее и стараемся преодолеть. Прежде всего я бы хотел обратиться ко всем, кто находится в больницах, испытывает тяжелые моменты. Выражаем благодарность всем, кто занимается здравоохранением в больницах, а также тех, кто обеспечивает нас едой, транспортом и другими важными вещами.

Мы отстаем в Британии от других стран, но у нас есть возможность минимизровать риск. Призываю всех отнестись ответственно и как можно дольше оставаться дома. Это все, что мы можем сделать сейчас.

Нам нужно оказать максимальную помощь пожилым людям, которые нуждаются в этом больше других. Нам нужно замедлить распространение вируса. Пожалуйста, оставайтесь дома.

Сейчас я чувствую себя выздоровевшим. Я почувствовал некоторые симптомы, когда нам позвонили и сказали, что мы могли заразиться от владельца «Олимпиакоса». В тот момент я почувствовал, что у меня он есть. На следующий день была игра с «Ман Сити», и я принял решение тут же позвонить доктору и поехал домой.

Я позвонил руководству и сказал, что некоторые игроки могли пострадать. Мы должны были поговорить с премьер-лигой, «Ман Сити» и принять оперативное решение.

По симптомам у меня был обычный вирус: 3-4 проблемных дня с температурой, сухим кашлем и небольшим дискомфортом в груди. Проблема, что я живу не один, у меня трое детей. Моя жена и наша няня тоже прошли это. К счастью, дети так и не заболели.

Карантин это прекрасная возможность посвятить время семье. Мы вместе дома и наслаждаемся этим моментом. Думаю, все понимают, как нуждаются друг в друге. Мы живем в мире, где все люди — сообщения в WhatsApp. Но очень важно касаться друг друга, чувствовать, обниматься. Мне этого не хватает со многими близкими людьми.

Мы должны усвоить этот урок. Нам нельзя забыть об этом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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