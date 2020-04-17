«Мы все еще дома, но всегда с улыбкой». Рейна шутит на карантине

Голкипер «Астон Виллы» Пепе Рейна опубликовал юмористический ролик на своей странице в Instagram. 37-летний испанец отметил, что на самоизоляции из-за карантина важно сохранять позитивный настрой.

«Мы все еще дома, но всегда с улыбкой», — написал Рейна.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 16 на 17 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 173 168 человека. Умерших — 144 949, выздоровевших — 546 296. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется