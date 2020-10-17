«Мы все еще далеки от наших лучших результатов». Гвардьола — о победе над «Арсеналом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:0).
— Было сложно, но мы выиграли, а Эдерсон снова был невероятно активен, как и против «Лидса», — приводит слова Гвардьолы BBC Sport. — Мы все еще далеки от наших лучших результатов, которых мы бы хотели, но по многим причинам это невозможно. Победа нам очень помогла, мы очень хорошо защищались, поэтому получили три очка против впечатляющего соперника.
Мы очень счастливы, что Серхио Агуэро вернулся. Он отсутствовал четыре месяца, но это парень, которому нужно попасть в ритм.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.