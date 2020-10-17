Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:0).

— Было сложно, но мы выиграли, а Эдерсон снова был невероятно активен, как и против «Лидса», — приводит слова Гвардьолы BBC Sport. — Мы все еще далеки от наших лучших результатов, которых мы бы хотели, но по многим причинам это невозможно. Победа нам очень помогла, мы очень хорошо защищались, поэтому получили три очка против впечатляющего соперника.

Мы очень счастливы, что Серхио Агуэро вернулся. Он отсутствовал четыре месяца, но это парень, которому нужно попасть в ритм.