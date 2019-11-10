Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен после победы над «Манчестер Сити» (3:1) в матча 12-го тура чемпионата Англии опубликовал в своем Instagram фотографию с игры.

«Вот это игра! Какая атмосфера. Спасибо, Энфилд. Мы уникальны», — подписал фото Ловрен.

«Ливерпуль» остается единственной командой, которая пока не проиграла в нынешнем сезоне в премьер-лиге. Клуб набрал 34 очка и оторвался от «Сити» на 9 очков.

«Манчестер» занимает четвертое место в турнирной таблице, пропустив по итогам тура вперед «Челси» и «Лестер», у которых по 26 очков.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр