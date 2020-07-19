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«Мы тоже люди». Хосеп Гвардьола — о поражении «Манчестер Сити» от «Арсенала»

00:58
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в полуфинале Кубка Англии.

— Мы действовали не лучшим образом, не были готовы в нужной степени, — цитирует испанского специалиста BBC. — Если играешь не все 90 минут в полуфинале, такое поражение возможно. Мы тоже люди. Соперник действовал хорошо.

Можно сожалеть только о том, что в первом тайме мы не играли так, как во втором. Должны были изменить подход, но не сумели.

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