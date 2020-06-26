«Мы прошли через это в 2017-м». «Спартак» поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

«Спартак» в Twitter на английском языке поздравил «Ливерпуль» с победой на чемпионате Англии.

— Эй, ребята, поздравляем с чемпионским титулом! — говорится в сообщении. — Надеемся, вы готовы к этим многочисленным постам «Каким был мир, когда «Ливерпуль» в последний раз стал чемпионом?» Мы прошли через это в 2017-м.

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии после победы «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1). Для мерсисайдцев это 19-е чемпионство Англии и первое за 30 лет.