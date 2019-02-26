"Мы не хотим его убивать". Сарри - об инциденте с Кепой

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что голкипер "синих" Кепа Аррисабалага совершил ошибку в финальном матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" (0:0, пенальти - 3:4). 24-летний вратарь отказался уходить на замену на 118-й минуте этой встречи, чем вызвал истерику у итальянского специалиста.

- Я говорил об этом с Кепой лично, потом мы обсудили ситуацию все вместе, - приводит слова Сарри Sky Sports. - Он извинился перед техническим персоналом и перед одноклубниками. Он совершил большую ошибку, но мы не собираемся его убивать.

Сыграет ли он с "Тоттенхэмом"? Я не знаю, буду решать. Может быть, да, а может - нет.

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 50 очков.

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