«Мы играли сегодня великолепно». Клопп ответил на критику «Кина» в адрес «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что Рой Кин несправедливо раскритиковал его команду по итогам матча 3-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (3:1). Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире телевидения заявил, что «красные» несколько раз небрежно играли в обороне.

— Правильно ли я расслышал, мистер Кин сказал, что у нас была неаккуратность? Он сказал так? Я хочу услышать это сам, — цитирует BBC Клоппа. — Ничего, абсолютно ничего не было небрежного сегодня. Доминировали против команды в хорошей формы и были чертовски осторожны, чтобы не попасть в контратаку. Алиссону пришлось сделать один сэйв, у соперника было еще два шанса, но это футбол. Мы играли сегодня вечером великолепно. Ничего плохого об этой игре не скажешь, это была противоположность небрежности.