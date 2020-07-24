Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча заключительного тура АПЛ против «Лестера».

«МЮ» гарантирует себе участие в Лиге чемпионов, если одержит победу или сыграет вничью.

— Нам нужно просто сыграть на достаточно высоком уровне, чтобы мы смогли получить результат, — приводит слова Сульшера оициальный сайт клуба. — Мы хотим выйти на поле и доминировать в матче. Мы не собираемся менять наш стиль. Мы уверены в себе, потому что подошли в хорошей форме к заключительной игре.

Футбол без болельщиков — это совсем другое. Мы знаем, что они могли бы изменить ситуацию в нашу пользу, потому что наши болельщики — лучшие.