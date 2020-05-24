Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рад возобновлению тренировок. Также он отметил, что пока рано думать о возобновлении матчей.

— Все хорошо, это только на пользу игрокам, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Я много общался с ними в Zoom и WhatsApp, но вернуться к работе всегда лучше. Тренировки ограничены правилами, и нам важно подчиняться распоряжениям, ведь на то есть основания, учитывая, какие сейчас времена.

Хорошо, что ребятам удалось поработать, пока еще индивидуально. Процесс может оказаться долгим и медленным, потому что главное — безопасность. Как только мы завершим этот этап, посмотрим, как будет выглядеть следующий, а потом уже можно будет думать о возобновлении матчей, пусть даже за закрытыми дверями.

Мы все хотим работать. Это наша работа, и нам с ней очень повезло, мы хотим снова играть в футбол и завершить сезон. Если посмотреть на то, что происходит в стране и мире, понятно, что происходящее гораздо важнее футбола, и я думаю, для всех нас это стало своего рода перезагрузкой, но неизменным осталось одно — мы хотим играть в футбол. Мы хотим завершить сезон, но только при условии, что это будет безопасно, и ничто не будет угрожать здоровью игроков и тренерского штаба. Болельщиков пока не пустят на матчи, но постепенно все изменится, общество вернется к обычной жизни. Политика государства, предписания НСЗ — все это должно дать результат, и мы сможем снова наслаждаться игрой.