Музыкант Галлахер призвал отдать титул «Ливерпулю»

Популярый британский музыкант Ноэль Галлахер поделился мнением о прерванном из-за коронавируса сезоне.

— Они все равно выиграли, нужно им просто отдать кубок, — приводит слова музыканта talkSPORT. -«Ливерпуль» выиграл лигу. Единственное, что мешает закончить — вопрос о повышении и понижении команд в дивизионах.

Многие мои друзья, фанаты «Манчестер Сити», говорили: «Если даже не будут пускать зрителей на стадион, то мы пойдем». Это может привести к последствиям. Власти должны что-то придумать, чтобы пускать меньше людей на стадион в следующем году. Соблюдать дистанцию.

Ноэль и его брат Лиэм, основатели брит-поп группы Oasis, являются давними поклонниками «Ман Сити».