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Мужчину, осужденного за нападение на Езила и Колашинаца, избили в тюрьме

11:59
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Эшли Смит, который получил срок за вооруженное нападение на футболистов лондонского «Арсенала» Месута Езила и Сеада Колашинаца, был избит в тюрьме. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, осужденного избил его сокамерник. Издание также публикует видео инцидента, где Смит просит о пощаде, когда его избивают по лицу. Его сокамерник обвинил его в том, что он ранее ограбил маму его друга. Смит же клялся, что это был не он. Указано, что из-за случившегося преступник чуть не потерял один глаз.

Ранее стало известно, что за нападение футболистов 30-летний Эшли Смит получил срок в 10 лет.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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