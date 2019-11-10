Мужчину, осужденного за нападение на Езила и Колашинаца, избили в тюрьме
11:59
Эшли Смит, который получил срок за вооруженное нападение на футболистов лондонского «Арсенала» Месута Езила и Сеада Колашинаца, был избит в тюрьме. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Mirror, осужденного избил его сокамерник. Издание также публикует видео инцидента, где Смит просит о пощаде, когда его избивают по лицу. Его сокамерник обвинил его в том, что он ранее ограбил маму его друга. Смит же клялся, что это был не он. Указано, что из-за случившегося преступник чуть не потерял один глаз.
Ранее стало известно, что за нападение футболистов 30-летний Эшли Смит получил срок в 10 лет.
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