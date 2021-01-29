Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может перейти в «Ливерпуль», сообщает BT Sport.

Жоэль Матип получил травму лодыжки в матче 20-тура АПЛ против «Тоттенхэма». Теперь у «Ливерпуля» травмированы три центральных защитника (еще Ван Дайк и Гомез), а также Фабиньо, вынужденно игравший в защите из-за недостатка игроков.

По информации источника, действующим чемпионам АПЛ предложили приобрести 28-летнего немецкого защитника «Арсенала». Мустафи отыграл в 9 матчах во всех турнирах в нынешнем сезоне.

Чемпион мира-2014 пришел в «Арсенал» из «Валенсии» в 2016 году. С «канонирами» он дважды выиграл кубок Англии. Transfermarkt оценивает Мустафи в 12 миллионов евро.