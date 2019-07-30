Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи может перейти в "Монако"​, информирует L'Équipe. Сообщается, что канониры готовы отпустить 27-летнего игрока за 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" желает расстаться с 30-летним немецким полузащитником Месутом Езилом. В его приобретении заинтересованы турецкие клубы, но их смущает трансферная цена в 30 миллионов, а также большая зарплата. Хавбек получает 350 тысяч в неделю. Также "Арсенал" может продать Генриха Мхитаряна. На финансовых ограничениях "канониров" сказалось непопадание в Лигу чемпионов.

Transfermarkt оценивает 30-летнего Езила в 35 миллионов евро, 27-летнего Мустафи - в 30 миллионов евро, 30-летнего Мхитаряна - в 30 миллионов евро.