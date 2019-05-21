Мустафи, Лихтшайнер, Езил и Мхитарян могут покинуть "Арсенал"

Появилась информация о том, какие изменения могут произойти в лондонском "Арсенале" в следующем сезоне.

Как сообщает Goal.com, защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи может покинуть команду, так как он не в полной мере оправдывает ожидания тренерского штаба. Заменить его может Вильям Салиба из "Сент-Этьена". Также "канониров" могут покинуть Калум Чемберс, игравший в аренде за "Фулхэм", Роб Холдинг и Штефан Лихтштайнер. Не исключен также уход Начо Монреаля.

Среди полузащитников главный тренер Унаи Эмери готов расстаться с Месутом Езилом и Генрихом Мхитаряном, хотя понимает, что из-за их высокой зарплаты покупателя найти будет тяжело. Вероятен также уход Мохамеда Эль-Нени. "Арсенал" хочет усилить среднюю линию игроками "ПСЖ" Кристофером Нкунку и Адриеном Рабьо. Ранее стало известно, что Аарон Рэмси перейдет в "Ювентус".

Может покинуть команду нападающий Данни Уэлбек. Среди атакующих игроков в сферу интересов входят Вильфрид Заа ("Кристал Пэлас") и Николя Пепе ("Лилль"). Ранее уже стало известно, что лондонский клуб пополнит бразилец Габриэл Мартинелли.

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