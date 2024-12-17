Источник: Мудрик сдал положительный допинг-тест

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест, сообщает Tribuna.

По сведениям источника, у 23-летнего украинца в пробе «А» было найдено запрещенное вещество. В ближайшие дни ожидается вскрытие пробы «B». Если вторая проба окажется положительной, то футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация.

Мудрик выступает за «Челси» с января 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.