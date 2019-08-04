"Может быть, нам нужно набрать 250 очков". Гвардьола отреагировал на непопадание игроков "Сити" в число претендентов на звание лучшего футболиста года

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола прокомментировал непопадание футболистов "горожан" в число претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

– Я не хочу сказать, что 10 парней, номинированных на эту награду, не заслуживают этого, – цитирует Manchester Evening News Гвардьолу. – Но, например, в АПЛ мы выдвинули пять или шесть кандидатов. Поэтому я был немного удивлен, потому что мы были невероятны. Выиграли четыре титула и не оказались в этом списке.

Когда вы выиграете Лигу чемпионов, будете там. В остальные 10 или 11 месяцев им все равно. Для таких наград, возможно, вам надо выиграть пять титулов или Бернарду Силве нужно шесть.

Может быть, нам нужно выиграть 5-6 титулов или набрать 250 очков, чтобы оказаться там в следующем сезоне. Мы собираемся попробовать.

Месси, Роналду, Мбаппе и Азар в числе претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА