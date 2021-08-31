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Мойзе Кин стал игроком «Ювентуса»

10:22
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Форвард «Эвертона» Мойзе Кин перешел в «Ювентус», сообщает пресс-служба туринского клуба.

Футболист будет играть в аренде в серии А сезон-2021/22. Ранее Кин уже выступал в составе «Ювентуса».

В прошлом сезоне Кин играл в аренде за «ПСЖ» и в 26 матчах чемпионата Франции забил 13 мячей. Контракт 21-летнего итальянского форварда с «Эвертоном» действует до лета 2024 года. Портал Transermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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