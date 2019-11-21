Мойзе Кин — о переходе в «Эвертон»: «Я допустил ошибку»
14:20
Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин рассказал, что пожалел о переезде в Англию.
— Я допустил ошибку, — цитирует Кина Corriere dello Sport. — Теперь я должен опустить голову и усердно работать. АПЛ — это совсем другой чемпионат, чем серия А. Необходимо время, чтобы адаптироваться. Я должен претендовать на место в стартовом составе в «Эвертоне» и работать над этим.
Я не думаю о переходе. Я просто хочу тренироваться и играть.
Кин перешел в «Эвертон» из «Ювентуса» летом 2019 года. В текущем сезоне 19-летний итальянец провел 9 матчей в АПЛ и отметился голевой передачей.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...