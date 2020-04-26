Мойзе Кин нарушил карантин и устроил вечеринку

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин был уличен в нарушении режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mirror.

20-летний форвард опубликовал в социальных сетях видео с домашней вечеринки, на которой он был окружен компанией танцующих девушек. Видео футболист подписал как «карантинная очистка». Позже он удалил эту видеозапись.

«Эвертон» сразу же осудил поведение Кина: «Клуб регулярно подчеркивает важность соблюдения всех рекомендаций правительства, в том числе правил поведения дома и за его пределами. Мы рассылаем официальные сообщения всем сотрудникам и игрокам», — говорится в заявлении.