Мойес заявил, что Сульшер заблокировал переход Лингарда в «Вест Хэм»
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес сообщил, что наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заблокировал переход полузащитника Джесси Лингарда в лондонский клуб.
«В начале трансферного окна Уле четко дал мне понять, что хочет сохранить Джесси. Так что я еще в начале лета понимал, что Лингард останется в «МЮ». У нас с Сульшером был приватный разговор, в котором он объяснил, что Джесси останется в его клубе», — приводит Goal слова Мойеса.
Лингард выступал за «Вест Хэм» во второй половине сезона-2020/21 на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», на счету 28-летнего англичанина 9 голов и 5 результативных передач в 16 матчах за «молотобойцев».
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/kdchftc87o1g1nlhb2557zjz9
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