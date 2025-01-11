Мойес в ближайшее время будет назначен главным тренером «Эвертона»

Шотландский специалист Дэвид Мойес в ближайшее время возглавит «Эвертон», сообщает The Athletic.

По сведениям источника, 61-летний шотландец будет объявлен новым главным тренером в ближайшие 24 часа. 9 января клуб объявил об увольнении Шона Дайча.

Мойес уже возглавлял «Эвертон» с 2002 по 2013 год.

На данный момент «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков за 19 матчей.