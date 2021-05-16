Мойес считает, что у «Вест Хэма» еще есть шанс сыграть в еврокубках

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (1:1).

«Мы сыграли достаточно хорошо, чтобы набрать больше одного очка. Мы хотели победить. Возможно, нам не хватало финального паса, а может быть, и качества. Мы все еще в игре. С двумя матчами, которые нам предстоит сыграть, у нас все еще есть шанс сыграть в еврокубках. Нам бы хотелось, чтобы это было немного проще, но мы все еще в игре», — приводит слова Мойес BBC Sport.

После этого матча «Вест Хэм» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего на четвертой строчке «Челси» на 5 очков. «Брайтон» с 38 очками — на 17-й строчке.