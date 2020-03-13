Мойес сам решил закрыть себя на карантин. Он общался с Артетой
17:57
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес решил закрыться на карантин. Он недавно встречался и общался с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой, у которого был обнаружен коронавирус, сообщает Sky Sports.
Кроме того, персонал «Арсенала», который недавно имел тесный контакт с Микелем, теперь будет самостоятельно изолироваться в соответствии с государственными принципами здравоохранения, включая весь состав команды и тренерский штаб, а также несколько людей из академии Хейл-Энд, которую также временно закрыли в качестве меры предосторожности.
Матчи АПЛ и чемпионшипа официально отложены до 3 апреля. Решение было принято на заседании акционеров АПЛ.
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