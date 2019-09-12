Мойес рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» в 2013 году выбрал именно его

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и «Вест Хэма» Дэвид Мойес объяснил, почему «красные дьяволы» выбрали преемником сэра Алекса Фергюсона в 2013 году именно его .

— В последний год или два моей работы в «Эвертоне» ко мне обращались многие большие клубы, — цитирует Manchester Evening News Мойеса. — Большинство английских клубов связывалось со мной, но эти предложения не были интересны мне. Одна большая испанская команда обращалась, но я всегда говорил, что хочу отработать до конца контракт с «Эвертоном». Но вдруг ко мне пришли из «Манчестер Юнайтед».

Если посмотрите на историю «Манчестер Юнайтед» и историю выбора главных тренеров, то можно заметить тенденцию. В свое время только сэр Алекс добился некоторого успеха в «Абердине». Но вряд ли можно сказать, что тогда он был знаменитым тренером. «Юнайтед» всегда старался найти тренера, который будет вести клуб в правильном направлении.

Думаю, я был выбран, потому что подходил под ценности «Манчестер Юнайтед». Молодые игроки, трудолюбие, целеустремленность, также способность тренировать и работать с такими игроками. Уверен, что именно по этой причине «Манчестер Юнайтед» выбрал меня.