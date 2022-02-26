Мойес рассказал, что «Ливерпуль» увел Луиса Диаса у «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, что его клуб был близок к покупке нападающего Луиса Диаса, который перешел в «Ливерпуль».

«Это правда, я думал, что мы подпишем Диаса. Я говорил с ним по телефону и мне казалось, что все уже почти готово. Как я понимаю, «Ливерпуль» не собирался покупать его до лета, поэтому мы попытались подписать Луиса в январе. Не знаю, повлияли ли наши попытки на решение «Ливерпуля», но Диас — действительно хороший футболист, а мы не смогли заполучить его», — приводит Sky Sports слова Диаса.

Луис Диас перешел в «Ливерпуль» из «Порту» в конце января 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает сделку в 45 миллионов евро.

25-летний колумбиец принял участие в 5 матчах мерсисайдцев и забил 1 гол.