Мойес пошел на добровольное снижение зарплаты

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес добровольно согласился на сокращение зарплаты. Он отказался от 30 процентов, чтобы помочь клубу преодолеть финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса, сообщает The Guardian.

Мойес стал третьим тренером в АПЛ, который пошел на понижение зарплаты в сложившейся сложной ситуации. Ранее это сделали Эдди Хау («Борнмут») и Грэм Поттер («Брайтон»).

«Вест Хэм» не будет отправлять сотрудников в отпуск из-за кризиса с коронавирусом, в клуб планируется дополнительно вложить 30 миллионов фунтов.