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Мойес подтвердил, что Лингард проходит медосмотр для «Вест Хэма»

17:16
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес подтвердил информацию о том, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард проходит медосмотр для перехода в лондонскую команду.

«Джесси сейчас здесь, он проходит медосмотр. Пока я не могу сказать ничего больше. Надеюсь, все сложится удачно», — цитирует Sky Sports Мойеса.

В сезоне-2020/21 Лингард провел 3 матча за «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Игрок проведет в «Вест Хэме» вторую половину сезона на правах аренды.

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