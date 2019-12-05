Шотландец Дэвид Мойес близок к возвращению в «Эвертон», утверждает The Telegraph. В ряде британских СМИ появилась информация, что Марку Силва был уволен с поста главного тренера «ирисок». Официального подтверждения отставки еще не было.

Португальский специалист руководит ливерпульским клубом с лета 2018 года. Накануне «Эвертон» уступил «Ливерпулю» в матче чемпионата Англии (2:5).

После 15 туров «Эвертон» впервые за 20 лет находится в зоне вылета АПЛ.

Мойес возглавлял «Эвертон» с марта 2002 по май 2013 года. По продолжительности работы это четвертый результат в истории клуба и лучший — с 1973 года.

Последним местом работы Мойеса стал «Вест Хэм», который он возглавлял в сезоне-2017/18.