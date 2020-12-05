Мойес опроверг слухи о новом контракте с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес опроверг слухи о том, что клуб ведет с ним переговоры по новому контракту.

— Пока мы не начинали переговоры, — приводит Sky Sports слова Мойеса. — Я могу сказать лишь, что когда я вернулся в «Вест Хэм», я хотел сделать все, чтобы доказать, что заслужил контракта. Я никуда не спешу, потому что сейчас все и так в порядке.

Нынешний контракт 57-летнего специалиста действует до конца сезона-2020/21. После 10 туров чемпионата Англии «Вест Хэм» занимает 5-е место в турнирной таблице с 17 очками.