Мойес опроверг слухи о новом контракте с «Вест Хэмом»
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес опроверг слухи о том, что клуб ведет с ним переговоры по новому контракту.
— Пока мы не начинали переговоры, — приводит Sky Sports слова Мойеса. — Я могу сказать лишь, что когда я вернулся в «Вест Хэм», я хотел сделать все, чтобы доказать, что заслужил контракта. Я никуда не спешу, потому что сейчас все и так в порядке.
Нынешний контракт 57-летнего специалиста действует до конца сезона-2020/21. После 10 туров чемпионата Англии «Вест Хэм» занимает 5-е место в турнирной таблице с 17 очками.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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