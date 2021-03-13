Мойес объявил о желании выкупить Лингарда у «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что хочет выкупить арендованного у «Манчестер Юнайтед» полузащитника Джесси Лингарда.
«Джесси хотел перейти к нам с самого начала. Когда я говорил с ним, он сказал, что хочет в «Вест Хэм», потому что считает наш клуб хорошим местом. Надеюсь, что в конце сезона полноценная сделка будет возможна», — приводит Goal слова Мойеса.
Лингард перешел в «Вест Хэм» на правах аренды из «МЮ» в январе 2021 года. На счету 28-летнего англичанина 4 гола и 2 результативных передачи в 6 матчах за «молотобойцев».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/moyes-admits-west-ham-want-to-make-lingard-move-permanent/yrxbdtcm5rpq12iquihob4czr
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю