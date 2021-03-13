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Мойес объявил о желании выкупить Лингарда у «Манчестер Юнайтед»

06:51
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что хочет выкупить арендованного у «Манчестер Юнайтед» полузащитника Джесси Лингарда.

«Джесси хотел перейти к нам с самого начала. Когда я говорил с ним, он сказал, что хочет в «Вест Хэм», потому что считает наш клуб хорошим местом. Надеюсь, что в конце сезона полноценная сделка будет возможна», — приводит Goal слова Мойеса.

Лингард перешел в «Вест Хэм» на правах аренды из «МЮ» в январе 2021 года. На счету 28-летнего англичанина 4 гола и 2 результативных передачи в 6 матчах за «молотобойцев».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/moyes-admits-west-ham-want-to-make-lingard-move-permanent/yrxbdtcm5rpq12iquihob4czr

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