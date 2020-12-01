Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (2:1).

«Соперник обыграл «Арсенал» и «Ливерпуль». Они снова показали отличный футбол, и я тем более рад, что нам удалось заработать три очка. На мой взгляд, мы играли не очень хорошо. «Астон Вилла» была хороша, но мы смогли показать характер.

В этом сезоне мы еще ни разу не пробили пенальти, но мы довольно высоко располагаемся в таблице. Кажется, все их били кроме нас", — приводит слова Мойеса ВВС.