Мойес назвал матч с «Челси» самым сложным испытанием сезона

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался по поводу поражения в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:3). Он отметил, что данная игра стала самым большим испытанием для команды в текущем сезоне.

«Сложный матч, поражение тяжело далось. Мы были недостаточно хороши в своей штрафной, нужно было часто защищаться. До сегодняшнего дня мы еще не пропускали со стандарта. Я очень огорчен тем, как мы пропустили. Мы знали все сильные стороны «Челси». Сегодня все было в пользу «Челси». Наверное, это наше самое большое испытание в сезоне», — цитирует Мойеса BBC.

После 14 туров АПЛ «Вест Хэм» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. «Челси располагается на 5-й позиции, имея в активе 25 очков.