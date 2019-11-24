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Мойес может снова возглавить «Эвертон»

20:11
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Шотландец Дэвид Мойес может возглавить «Эвертон» в случае отставки Марку Силвы, утверждает Sky Sports. «Ириски» проиграли шесть из девяти последних матчей в английской премьер-лиге.

Команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

56-летний Мойес работал в «Эвертоне» с 2002 по 2013 год.

Последним местом его работы был «Вест Хэм», откуда он был уволен по ходу сезона-2017/18. Мойес возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2013-го по 2014-й.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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