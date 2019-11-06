Мойес хочет достичь отметки в 1000 матчей в карьере

Бывший тренер «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес хотел бы достичь отметки в 1000 матчей в карьере. На его счету 919 встреч.

— 1000 матчей — это большое достижение, — цитирует специалиста BBC. - На данный момент я провел более 900 матчей в тренерской карьере. Есть только два или три тренера, которые провели больше матчей в АПЛ — у меня порядка500.

Большую часть карьеры я тренировал в АПЛ, это тот уровень, на котором хочу работать. В основном я занимал шестое, седьмое или восьмое место, надеюсь сделать это снова.

Последним местом его работы был «Вест Хэм», откуда он был уволен по ходу сезона-2017/18.

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