Мойес готов возглавить «Вест Хэм», если ему предложат постоянный контракт

Бывший главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес согласится вновь возглавить команду только в том случае, если получит постоянный контракт, сообщают британские СМИ.

Специалист получил работу в «Вест Хэме» в ноябре 2017 года, спас команду от вылета и ушел. По данным The Times, на этот раз краткосрочный контракт до конца нынешнего сезона его не устроит.

Ранее сообщалось, что Мойес может сменить Мануэля Пеллегрини на посту главного тренера. Указано, что руководители клуба обратились к нему, чтобы выяснить, готов ли он вернуться.

«Вест Хэм» занимает 17-е место в чемпионате Англии, имея в активе 19 очков в 18 играх.