«Мой новый дом». Вернер посетил стадион «Челси»
18:28
Форвард «Челси» Тимо Вернер опубликовал фото со стадиона «Стэнфорд Бридж» перед матчем 38-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».
— Мой новый дом. Вперед, «Челси», — написал Вернер в Twitter.
My new home! Come on, @ChelseaFC ??? pic.twitter.com/7jF4GeCeQ2— Timo Werner (@TimoWerner) July 26, 2020
24-летний форвард уже официально перешел в «Челси». В нынешнем сезоне Вернер провел за «Лейпциг» 45 матчей во всех турнирах и забил 33 мяча.
Отметим, что Тимо не поможет немецкому клубу в оставшихся матчах Лиги чемпионов, которая будет доиграна в формате «Финала восьми». Клубы закрыли сделку по трансферу Вернера 18 июня, но договорились, что форвард доиграет текущий сезон бундеслиги.
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