«Мой новый дом». Вернер посетил стадион «Челси»

Форвард «Челси» Тимо Вернер опубликовал фото со стадиона «Стэнфорд Бридж» перед матчем 38-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

— Мой новый дом. Вперед, «Челси», — написал Вернер в Twitter.

24-летний форвард уже официально перешел в «Челси». В нынешнем сезоне Вернер провел за «Лейпциг» 45 матчей во всех турнирах и забил 33 мяча.

Отметим, что Тимо не поможет немецкому клубу в оставшихся матчах Лиги чемпионов, которая будет доиграна в формате «Финала восьми». Клубы закрыли сделку по трансферу Вернера 18 июня, но договорились, что форвард доиграет текущий сезон бундеслиги.