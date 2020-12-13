Моуринью заявил, что «Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в матче 12-го тура АПЛ.

— Мы потеряли два очка. Если посмотреть на последние 10 минут, то это именно так, — цитирует португальца BBC. — Если посмотреть на первые 45 минут, то это именно так. Но с 46-й по 75-ю минуту мы не могли показывать свой футбол, мы допустили много ошибок. Если разделить игру на три части, то мы потеряли 2 очка.

Чтобы контролировать игру с таким соперником, нужно владеть мячом. Если дать ему шанс загружать мяч в штрафную, то вы рискуете упустить победу.

Насчет Ллориса, то мой вратарь — лучший в премьер-лиге. Вынесет ли команда уроки из этого матча? Тут никаких уроков нет. Мы знали, что может случиться в этой игре. В перерыве мы предсказывали, что может произойти.