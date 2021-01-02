Моуринью заявил, что не ждет от «Тоттенхэма» трансферов этой зимой

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что не ожидает от клуба активности на трансферном рынке в январе.

«Я не жду совершения каких-то сделок. Сейчас непростые времена, клуб серьезно вложился летом, мы старались сделать сильную команду. Если мы кого-то купим, я буду удивлен. Я не собираюсь требовать от руководства новых игроков, я уважаю усилия, которые клуб проявил прошлым летом», — приводит Evening Standard слова Моуринью.

«Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В летнее трансферное окно «шпоры» подписали Джо Харта, Серхио Регилона, Мэтта Доэрти, Пьера-Эмиля Хейбьерга, Джо Родона, а также арендовали Гарета Бэйла и Карлоса Винисиуса.