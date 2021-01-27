Моуринью заявил, что Деле Алли останется в «Тоттенхэме»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил о намерении сохранить в команде полузащитника Деле Алли.
«Я ожидаю, что Деле останется, и я говорю об этом с самого начала трансферного окна. Я не думаю, что кто-то уйдет из «Тоттенхэма», или что клуб кого-то купит этой зимой. Трансферное окно уже скоро закроется, не верю, что что-то произойдет», — цитирует Sky Sports Моуринью.
В сезоне-2020/21 Алли провел 12 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. 17 января сообщалось, что 24-летний англичанин попросил руководство «шпор» отпустить его в «ПСЖ».
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11675/12200269/dele-alli-jose-mourinho-expects-midfielder-to-stay-at-tottenham-ahead-of-mondays-transfer-deadline
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