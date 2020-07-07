Моуринью взял на себя вину за стычку между Соном и Ллорисом

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после победы над «Эвертоном» объяснил стычку голкипера Юго Ллориса и нападающего Сон Хын Мина. Игроки повздорили во время перерыва между таймами, когда команда направлялась в раздевалку.

— Это прекрасно. Возможно, это следствие наших встреч. Если вы хотите обвинить кого-то в этом, то это я, — цитирует BBC Моуринью. — Я критиковал своих парней — они не были достаточно критичны по отношению к себе. Попросил их быть более требовательными друг к другу.

Сон — удивительный парень, всем нравится он, но капитан сказал ему, что должен делать больше и дать большее команде. Это то, что нужно для роста команда. Чтобы расти нужны личности.