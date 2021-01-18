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Моуринью высказался о выступлениях защитника «Тоттенхэма» Родона

19:54
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал игру защитника команды Джо Родона.

«Он отлично сыграл с «Шеффилдом», многое сделал правильно, а что-то — не очень. Он еще молод, ему нужно набираться опыта.

Центральный защитник нужен каждому. За одного из лучших можно заплатить 70 миллионов фунтов и решить проблему. А можно подписать хорошего игрока, который требует развития. С Джо именно такая ситуация. Ему нужно учиться, совершая ошибки и пропуская мячи. Он потенциально хороший игрок, который может стать намного сильнее", — цитирует Моуринью Manchester Evening News.

23-летний футболист выступает в «Тоттенхэме» с октября 2020 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.

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