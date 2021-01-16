Моуринью высказался о продлении аренды Бэйла

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что «шпоры» не собираются продлевать аренду форварда «Реала» Гарета Бэйла на следующий сезон, несмотря на данную опцию в соглашении.

«Мы не обсуждали этот вопрос ни секунды, я гарантирую вам. Гарет приехал травмированным, пропустил весь первый месяц в «Тоттенхэме». Мы постепенно наигрываем его, помогаем набрать форму в Лиге Европы. Групповой турнир ЛЕ серьезно отличается по уровню от АПЛ. Плей-офф — уже другая история. На групповой стадии совсем другие ритм и интенсивность. Поэтому Бэйл не играл в АПЛ так часто. Плюс, он травмировался в матче Кубка лиги против «Стоука». Все знают, что у него был непростой период в «Реале» в последние годы. Давайте двигаться постепенно и постараемся дать ему шанс показать свои лучшие качества», — цитирует AS Моуринью.

В сезоне-2020/21 Бэйл провел 12 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 3 гола.