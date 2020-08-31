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Моуринью выматерился в документальном фильме о «Тоттенхэме». Получилось эффектно

13:38
Жозе Моуринью в документальном фильме о &quot;Тоттенхэме&quot;. Фото Twitter
Жозе Моуринью в документальном фильме о &quot;Тоттенхэме&quot;. Фото Twitter
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Крупный стриминговый сервис выпустил первые эпизоды документального фильма о «Тоттенхэме» в сезоне-2019/20. В сети стал вирусным фрагмент с участием главного тренера клуба Жозе Моуринью.

Португалец сидит в своем офисе и слушает экспертов, рассуждающих об отставке Маурисио Покеттино и назначении Моуринью. Один из них скептически отзывается о специалисте и говорит, что его время прошло. В ответ на это Моуринью матерится и выключает телевизор.

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