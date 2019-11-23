Моуринью выиграл все четыре дебютных матча с английскими клубами

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вновь начал работу с английским клубом с победы. В игре 13-го тура чемпионата Англии «шпоры» победили «Вест Хэм» со счетом 3:2.

Это четвертая дебютная победа португальца с английским клубом. В 2004 году он выиграл с «Челси» у «Манчестер Юнайтед» (1:0), в 2013-м, вернувшись на пост «синих», взял верх над «Халлом» (2:0). В 2016 году Моуринью принял «Манчестер Юнайтед» и одолел в дебютной игре «Борнмут» (3:1).