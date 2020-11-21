Моуринью впервые в карьере обыграл Гвардьолу два раза подряд
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью впервые в карьере сумел дважды подряд обыграть Хосепа Гвардьолу. В игре 9-го тура чемпионата Англии лондонцы одолели «Манчестер Сити» Гвардьолы со счетом 2:0. 2 февраля команда Моуринью также оказалась сильнее с тем же счетом.
Всего тренеры встречались друг с другом 24 раза. У Моуринью 7 побед, у Гвардьолы 11, еще 6 игр завершились вничью.
Победа вывела «Тоттенхэм» на первое место в таблице, «Сити» идет десятым.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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