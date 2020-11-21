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Моуринью впервые в карьере обыграл Гвардьолу два раза подряд

23:12
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью впервые в карьере сумел дважды подряд обыграть Хосепа Гвардьолу. В игре 9-го тура чемпионата Англии лондонцы одолели «Манчестер Сити» Гвардьолы со счетом 2:0. 2 февраля команда Моуринью также оказалась сильнее с тем же счетом.

Всего тренеры встречались друг с другом 24 раза. У Моуринью 7 побед, у Гвардьолы 11, еще 6 игр завершились вничью.

Победа вывела «Тоттенхэм» на первое место в таблице, «Сити» идет десятым.

Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Сити

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