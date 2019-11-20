Моуринью в форме «Тоттенхэма»: первые фото с тренировки в новом клубе

«Тоттенхэм» провел первую тренировку под руководством главного тренера Жозе Моуринью, информирует пресс-служба «шпор». На снимках 56-летний португальский специалист одет в тренировочную форму лондонской команды.

Ранее «Тоттенхэм» утвердил тренерский штаб Моуринью.

Сегодня, 20 ноября, «Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с 56-летним Моуринью до конца сезона-2022/23. Маурисио Покеттино во вторник, 19 ноября, покинул пост главного тренера «шпор», который занимал с 2014 года.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», из которого специалист был отправлен в отставку в декабре 2018 года.

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