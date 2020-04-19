Моуринью в 2004 году мог возглавить не «Челси», а «Ливерпуль»

Португальский тренер Жозе Моуринью мог в 2004 году возглавить не «Челси», а «Ливерпуль». Об этом говорится в его биографии за авторством французского журналиста Николя Вила. Моуринью выиграл с «Порту» в 2004 году Лигу чемпионов, после чего возглавил «Челси».

— Моуринью должен был уйти в «Ливерпуль». Рик Пэрри отвечал тогда за трансферы, и у нас уже было соглашение, — приводит TalkSport воспоминания бывшего советника тренера Жорже Байдека. — Они попросили нас подождать 15 дней, потому что Улье был все еще тренером «красных».

При этом в книге отмечается, что с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем Моуринью встретился уже на следующий день после победы в Лиге чемпионов.

Моуринью возглавлял «Челси» с 2004 по 2007-й и с 2013 по 2015 год. С лондонцами он выиграл три чемпионата, Кубок Англии и Суперкубок Англии и три Кубка лиги.