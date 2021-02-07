Моуринью уверен, что Сон подпишет новый контракт с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил уверенность, что нападающий Сон Хын Мин подпишет новый контракт с лондонским клубом.

«Будущее Сона — это не проблема, его контракт все еще действителен пару лет, если не ошибаюсь. Возможно, даже три. Убежден, нужно просто дождаться правильного момента.

Учитывая всю эту ситуацию в мире, ситуацию с COVID, сейчас неподходящий момент для игроков и клубов обсуждать контракты, потому что столь многие люди теряют работу и сталкиваются с трудностями. Убежден, когда жизнь наладится, клуб и Сонни довольно легко придут к решению», — цитирует Моуринью Evening Standard.

Клуб предлагает 28-летнему корейскому форварду соглашение до 2025 года. Нынешний контракт Сона истекает в 2023 году.