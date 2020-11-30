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Моуринью: «Тоттенхэм» даже не участвует в чемпионской гонке, поэтому мы не лошадь, а пони»

01:50
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:0).

«Шпоры» впервые с января 1985 года вышли на первое место в АПЛ после 10 или более игр.

«Ничья на «Стэмфорд Бридж», как правило, является положительным результатом. Хотя моя раздевалка была недовольна — это лучший показатель. Это фантастика, полная смена менталитета и личности.

Конечно, «Челси» — один из главных наших соперников, в этом нет никаких сомнений. Я считаю, что для них совсем не проблема отставать от нас на два очка. Мы даже не участвуем в чемпионской гонке, поэтому мы не лошадь. Мы пони», — приводит слова Моуринью BBC Sport.

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